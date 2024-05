L’Inter è di Oaktree, ufficiale: “Successi a lungo termine”. Finisce l’era Zhang

Il commento di Moratti

"Nel calcio il futuro roseo viene costruito giorno per giorno, speriamo che abbiano rispetto di quelle che possano essere le necessità della squadra e della società per poter rimanere a quei livelli". Lo ha detto a LaPresse l'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti commentando il passaggio di proprietà del club nerazzurro dalla famiglia Zhang al fondo Oaktree. "Sempre più fondi stranieri in Serie A? E' dovuto al costo del calcio, è talmente alto che o intervengono i fondi o altrimenti a un privato capita quello che è capitato a me. Mi dispiace tantissimo. Ho stima di Zhang, ha cercato in tutti i modi di far bene e ha fatto bene perché ha vinto due scudetti e un sacco di trofei. Non è riuscito a coprire tutti i debiti che si è creato per l'Inter, non è che i soldi li abbia spesi per i fatti suoi. Mi dispiace che sia finita così. Era nell'aria da qualche settimana, ma speravo che ce la facesse a tenere l'Inter. Se l'ho sentito nell'ultimo periodo? L'ho sentito recentemente ma non avevamo parlato di questo argomento", ha aggiunto.