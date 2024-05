Inter, cos'è il caso Lion Rock che fa parlare tutti

Tutti sanno che Steven Zhang non è più proprietario dell'Inter. L'aveva data in pegno per un prestito di 375 milioni (interessi compresi) e se l'è vista sfilare dieci giorni fa per non essere stato in grado di restituirlo. E fin qui niente di strano, visto che l'accordo con Oaktree, il fondo americano che aveva prestato i soldi e ora è proprietario dell'Inter, era chiaro fin dall'inizio. Meno chiaro è il ruolo di Lion Rock, un altro fondo di investimento che era entrato nell'Inter il 18 febbraio 2019 acquisendone il 31%. Ora, anche quel 31% del club nerazzurro è stato escusso da Oaktree, senza che il fondo se ne fosse lamentato o avesse fatto azioni (strano, visto che perdeva un capitale a fronte di una mancanza altrui, ovvero di Zhang).