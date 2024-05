Lautaro Martinez accetta l'offerta Inter per il rinnovo: vince Marotta, le cifre

Dopo il tira e molla delle scorse settimane, con una serie di dichiarazioni che hanno fatto preoccupare i tifosi, ci ha pensato Lautaro Martinez a rasserenare l'ambiente e a mettere la parola fine al dibattito. Marotta lo aveva anticipato e alla fine ha "vinto", portando l'attaccante a dire sì alla sua proposta: "Non ci sono problemi, Lautaro ha mostrato il suo attaccamento alla maglia". E ora l 'argentino ha accettato l'offerta dell' Inter di 9 milioni di euro per i prossimi cinque anni. Il contratto del Toro era in scadenza al 2026 e dal suo arrivo a Milano aveva prolungato soltanto una volta.

Lautaro Martinez: l'adeguamento e i numeri con l'Inter

Adesso, dopo la stagione da protagonista è arrivato anche l'adeguamento, con lo stipendio che è salito di circa tre milioni dal precedente di 6 milioni più bonus. L'attaccante, arrivato in Italia nel 2018, si è conquistato un posto nel cuore dei tifosi e si è preso la squadra sulle spalle fino ad indossare la fascia da capitano. Ha realizzato 129 gol in 282 partite e ha alzato per due volte al cielo lo scudetto. E ora non ha tradito i tifosi. Certo, la richiesta economica ha fatto la differenza (anche se non ha ottenuto il massimo), ma alla fine si è raggiunto un compromesso tra le parti.