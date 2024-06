Inter, Arnautovic sul futuro: "Resto, ho un altro anno di contratto"

Il futuro è ancora nerazzurro: parola di Marko Arnautovic . Nonostante l'imminente arrivo di Taremi e i pensieri del club su Gudmundsson e Depay , il centravanti austriaco non ha dubbi sulla permanenza all'Inter nella prossima stagione. L'ex Bologna, impegnato nel ritiro dell'Austria in vista di Euro 2024, ai microfoni di 90minuten.at ha anche tracciato un bilancio della stagione vissuta con la squadra di Simone Inzaghi .

Arnautovic: "Resto all'Inter"

"Ho un altro anno di contratto con l'Inter e resterò fino ad allora, poi si vedrà. Chiudere la carriera in Austria? No, decisamente no": così Arnautovic sul suo futuro e sulla permanenza in nerazzurro. Sulla stagione da poco conclusa: "Sono stato sfortunato a causa degli infortuni, ma quando ho giocato ho fatto delle buone partite. Ora va tutto bene".

Sull'andamento della sua carriera invece: "Cosa sarebbe accaduto se non fossi andato nel campionato cinese? Beh, sarei andato al Real Madrid senza l'esperienza in Cina? Direi di no. Sono soddisfatto dell'andamento della mia carriera". Sul suo modo di essere, infine: "Sono ancora come ero da giovane, ho voglia di divertirmi, ma sono passati degli anni e mi sono un po' calmato. Diventare padre ti cambia".