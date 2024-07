L'Inter saluta Cuadrado dopo un anno: l'addio è ufficiale

Si chiude ufficialmente dopo appena un anno l'avventura di Juan Cuadrado all'Inter. Il club nerazzurro ha infatti salutato l'ex Juve, arrivato a parametro zero dopo l'addio in bianconero. Una scelta che gli ha permesso di arrichire la sua bacheca personale con un altro scudetto, seppur vinto da non protagonista. L'esterno colombiano è infatti stato condizionato da un infortunio che non gli ha permesso di essere a disposizione di Simone Inzaghi nella seconda parte di stagione.