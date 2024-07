Taremi, altra doppietta e Dimarco chiude: tris Inter con il Las Palmas

Prosegue nel migliore dei modi il precampionato dell'Inter: a Cesena, i nerazzurri hanno superato 3-0 il Las Palmas, mostrando buoni progressi nella condizione. Il grande protagonista, ancora una volta, è stato Taremi, autore di altri due gol, che hanno portato il suo totale a cinque reti nelle prime tre uscite con la nuova maglia. Nel primo tempo la squadra di Inzaghi ha da subito provato a imporre il proprio gioco, viaggiando a ritmi elevati e con buona intensità. Il vantaggio è arrivato dopo 11 minuti, quando Taremi ha trasformato il rigore che lui stesso si era procurato, mentre il raddoppio, ancora ad opera dello scatenato iraniano, è nato da una bella azione di Mkhitaryan, che ha attivato Fontanarosa, sul cui assist Taremi non ha avuto difficoltà a mettere in rete (37'). Nella ripresa c'era grande attesa per il ritorno in campo dei nazionali italiani reduci dall'Europeo: Simone Inzaghi ha mandato in campo in blocco al 63' Barella, Bastoni, Frattesi, Dimarco, Darmian e anche Acerbi, di rientro dopo l'operazione di inizio giugno. Dopo altre due buone occasioni non sfruttate da Frattesi e Mkhitaryan, all'85' è arrivato il gol del definitivo 3-0 firmato da Dimarco con un morbido e spettacolare pallonetto da trequarti campo dopo essersi involato in contropiede