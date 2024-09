Montella, messaggio all’Inter: “Calhanoglu? Dovremo vedere come sta”

"Come sta Calhanoglu? Valuteremo le sue condizioni , sapevamo che non avrebbe potuto giocare 90 minuti e non abbiamo corso rischi per lui " - così il ct della Turchia, Montella , ha commentato l'utilizzo del giocatore dell 'Inter . Il centrocampista non ha giocato titolare nel match di Nations League pareggiato 0-0 contro il Galles . L'allenatore italiano lo ha messo in campo solo al 64' e il calciatore si è messo in evidenza con grandi giocate: "Si è vista la differenza dopo il suo ingresso. Fa queste cose non solo per noi ma anche per la squadra di club. Le abbiamo viste bene nel secondo tempo".

Montella e la gestione Calhanoglu: l'Inter osserva

Calhanoglu ha lasciato il campo per un affaticamento muscolare nell'ultimo match di Serie A vinto 4-0 dall'Inter contro l'Atalanta. Nonostante questo non ha rifiutato la convocazione in Nazionale e ha dato il suo contributo. In vista dell'impegno, sempre in Nations League, contro l'Islanda il suo impiego è in dubbio e da Milano osservano la situazione con un po' di preoccupazione. Dopo la sosta inizierà un vero e proprio tour de force per le squadre di club, con la nuova Champions League pronta a tagliare il nastro. Per Inzaghi avere tutta la formazione al completo sarebbe fondamentale, per ruotare i giocatori (anche se non è molto propenso al turnover) ed evitare altri problemi. Intanto per il match di domenica a Monza si inizia a scaldare Asllani. Poi in Europa ci sarà il Manchester City ad aspettare i nerazzurri e avere Calhanoglu al 100% sarà fondamentale.