Lautaro Martinez a nudo: l’amara confessione in tv a Vieri dopo il ko nel derby

"Dobbiamo migliorare tantissimo, abbassare la testa, pedalare e lavorare". Lautaro Martinez ha parlato in modo diretto, senza girarci attorno, dopo il derby contro il Milan perso per 2-1 (con le reti di Pulisic e Gabbia, nel mezzo Dimarco). Una sconfitta dopo gli ultimi sei vinti e l'aggancio in classifica - a 8 punti - proprio da parte dei cugini rossoneri. Il capitano dell'Inter non si è sottratto alle domande del post partita su Dazn dove ha scambiato un paio di battute anche con Vieri.

Lautaro Martinez, il consiglio di Bobo e la confessione Lautaro Martinez ha analizzato la gara: "Dobbiamo cercare di alzare tutti il livello, io per primo mi assumo la responsabilità come capitano della squadra, sono in ritardo. A volte capita e sarò il primo ad arrivare ad Appiano a lavorare zitto e dare una mano alla squadra". Poi la confessione: "Mi sento la responsabilità addosso e so che non sto facendo il lavoro dell'anno scorso". Su questo aspetto Vieri, dallo studio, gli ha dato un consiglio: "Ma vai tranquillo, sei troppo forte e non hai problemi. Non metterti addosso troppa pressione per queste 5 partite con zero gol, perchéarriveranno".

C'è stata subito la risposta dell'attaccante nerazzurro: "Ti ringrazio del consiglio Bobo. Io cerco sempre di lavorare anche quando le cose vanno bene per alzare il livello, ma quando uno si sente in ritardo come mi sento io deve cercare di lavorare il doppio, di aiutare la squadra che è sempre quello che ho fatto". A chiudere una battuta per sollevare il morale del Toro: "Non hai voluto superare Vieri perché siete a 103 gol e sapevi fosse qui in studio". Lautaro sorride e ha rimarcato il fatto di essere in ritardo: "Sto facendo fatica Bobo".

