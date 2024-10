Pagelle Inter: Thuram è incontenibile, Lautaro da 4.5! Dumfries e Bisseck...

Barella 6.5 Dà intensità a un’Inter che con Zielinski e Mkhitaryan in mezzo è un po’ leggerina.

Zielinski 7 Sostituisce Calhanoglu in tutto: come play e come... rigorista implacabile. Non è mestiere suo sostituire Acerbi, difatti sul 2-1 bianconero guarda Weah anziché marcarlo. Frattesi (18' st) 5.5 Non incide.

Mkhitaryan 6 Saltato secco da Conceiçao sul raddoppio della Juve. Monda l’errore segnando il 2-2 (prima rete su azione subita dalla Juve in campionato). Non segnava dalla doppietta nel derby del 16 settembre 2023.

Dimarco 6.5 Alza i giri del motore nella ripresa e impegna Di Gregorio. Quando esce, l’Inter va a picco.