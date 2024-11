"Lautaro doveva vincere il Pallone d'Oro": lo stupore dell'ex stella Inter

Milito e quel confronto con Mou

"Mio padre un giorno arrivò all'allenamento e non voleva infastidire, ma José mi disse: 'Diego, quello è tuo papà no?'. Io gli risposi di sì e lui andò a cercarlo e gli disse: 'Non puoi vedere l'allenamento da qua, vieni con me'. Correvamo intorno al campo e vedevo Mourinho con il mio vecchio. Una delle prime partite che giocai con l'Inter era contro il Genoa, che era il club da cui ero arrivato in una maniera abbastanza limpida. Volevo andare nello spogliatoio a salutare i miei ex compagni che tre mesi prima si cambiavano con me. Alla fine del primo tempo entro nello spogliatoio e mi dice: 'Ascoltami Diego, non vuoi giocare con noi? Qual è il problema? Molti abbracci, molti saluti, ma se non vuoi giocare ti tolgo e metto un altro tuo compagno'. Davanti a tutti. E aveva ragione. Logicamente non è che non volessi giocare, ma era una partita chepersonalmente ed emotivamente mi toccava. Ovviamente gli dissi: 'No José, tutto bene'. Aveva una sensibilità speciale".