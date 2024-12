Inter, arrestato Nino Ciccarelli: storico capo ultras e fondatore dei Viking© .

Non si placano le vicende giudiziarie che stanno coinvolgendo, tra diversi filoni di indagine, la Curva Nord dell'Inter. Nelle ultime ore è stato tratto in arresto Nino Ciccarelli, storico capo ultras dei supporter nerazzurri. Fondatore dei Viking e storico esponente del tifo organizzato interista, è stato fermato dai Carabinieri per un cumulo pene a tre anni e sei mesi. Lo stesso, nel dicembre del 2018 era stato arrestato per il coinvolgimento negli scontri tra gli ultras interisti e quelli del Napoli che portarono alla morte di Dedè Belardinelli, tifosi del Varese investito durante i tafferugli.