Lautaro Martinez, luna crescente: perché è il vero colpo di mercato Inter

Le parole di Lautaro

L’epifania della ThuLa è una buonissima notizia per Inzaghi, anche perché - come sottolineato - mentre Thuram ha sempre assicurato il suo apporto in zona gol, Lautaro nella prima parte della stagione è stato ampiamente sotto media, come ammesso pure dall’interessato dopo la rete all’Empoli: «Erano momenti difficili però io ho sono rimasto sempre tranquillo perché ho sempre dato il massimo anche sotto altri aspetti in campo. Adesso mi sto allenando bene, sto bene, sto riposando bene e sto tornando al livello dell’anno scorso». Nonostante Lautaro abbia sempre detto di anteporre gli obiettivi di squadra ai suoi, gli stimoli nella seconda parte di stagione non mancano: in primis l’argentino - scottato dal 7° posto al Pallone d’Oro - sa benissimo che è la Champions lo spartiacque tra grandissimi giocatori, campioni e fuoriclasse, e lì, in Europa, Lautaro deve ancora trovare piena consacrazione. Poi, restando a latitudini nerazzurre, l’argentino a breve può superare Benito “Veleno” Lorenzi, al 6° posto nella classifica all-time (143 gol contro 139); mentre, per quanto riguarda i bomber interisti in Serie A, dopo essere salito a quota 111 si è messo già in scia di Boninsegna (113) e Mazzola (116) rispettivamente al settimo e al sesto posto nella graduatoria di ogni tempo. Ma, soprattutto, ha messo nel mirino il Napoli per vincere il secondo scudetto da capitano sfilandolo all’ex amico Lukaku che - complice quell’asterisco sulla classifica dell’Inter - guarda ancora tutti dall’alto in basso.