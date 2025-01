Pagelle Inter: Thuram in Europa non graffia. Dumfries, beffa al Var. Inzaghi…  

Sommer 6.5 Nella fredda notte di Praga le occasioni per scaldarsi sono poche. Birmancevic ci riesce e lo svizzero, come sempre, risponde presente.

Pavard 6 In impostazione sbaglia troppi palloni. Nel finale, però, si riscatta con un gran ripiegamento su Suchomel.

De Vrij 6.5 Serata spensierata per lui, che si mangia in un sol boccone Olatunji.

Bastoni 6.5 La palla che dipinge per Lautaro è per palati raffinati. Per braccetti che ragionano da registi. Come lui, in Europa, ce ne sono pochi. Anzi pochissimi.

Dumfries 6.5 Inzaghi lo considera un senatore e lui si comporta come tale: detta i tempi di spinta, rifugiandosi in una gara più ragionata. Poi gli annullano quello che sarebbe stato l'8° gol stagione.

Darmian (18' st) 6 Dalle sue parti non si passa. Barella 6 In modalità risparmio energetico. E fa bene: basta un'Inter normale per domare uno Sparta Praga inconsistente.