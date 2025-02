Zhang, da "Schiacceremo tutti" al fallimento: Suning dichiara bancarotta

Dopo l'inchiesta di Report circa le ombre che si allungano sulle società che gestiscono l'Inter, dalla Cina arrivano nuovi sviluppi, tutt'altro che positivi. Tre holding di proprietà di Zhang Jindong, l'ex proprietario che ha lasciato proprio la scorsa estate, hanno dichiarato bancarotta. Come riportato dal portale specializzato "Calcio&Finanza", la vicenda mette in risalto, nuovamente, la scarsa solidità economica della vecchia proprietà nerazzura, costretta di fatto a "passare la palla" al fondo americano Oaktree non essendo riusciti a saldare un prestito di oltre 300 milioni di dollari. La Corte Centrale di Nanchino il 26 gennaio 2025, aggiunge il quotidiano online, ha accettato la richiesta di riorganizzazione fallimentare avanzata da Suning Appliance Group, Suning Holdings Group e Suning Real Estate Group e che nelle prossime settimane andranno in scena i primi incontri con i creditori. Ed è proprio la Suning Holdings Group la holding attraverso la quale gli imprenditori della Repubblica Popolare hanno controllato l'Inter dal 2016 al 2024.