Lautaro bestemmia: rischio squalifica, ma un precedente lo può salvare

Lautaro bestemmia, rischio squalifica? Cosa dice il regolamento

L’art. 37 del Codice di Giustizia Sportiva prevede che “In caso di utilizzo di espressione blasfema, in occasione o durante la gara, è inflitta ai calciatori e ai tecnici, la sanzione minima della squalifica di una giornata". Quindi il regolamento parla abbastanza chiaro, qualora venisse preso alla lettera. Ma c'è una piccola postilla che potrebbe salvare Lautaro Martinez: in termini di protocollo, per far sì che la bestemmia sia inequivocabile serve anche un audio a supporto delle immagini e in questo caso, il video mostrato dalle telecamere di DAZN non sembra essere d'aiuto. E c'è un precedente, quello di Cristante dopo Roma-Juventus, con il centrocampista giallorosso che non fu squalificato proprio per questo motivo. Al contrario Turati la scorsa stagione fu squalificato dopo aver proferito una bestemmia in Frosinone-Napoli, proprio perchè udibile.