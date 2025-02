Inter, contro la Lazio out Zalewski: convocato Motta! Thuram e Correa...

Brutte notizie per Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro non potrà disporre di Nicola Zalewski in vista dei prossimi impegni stagionali. L'ex centrocampista della Roma ha infatti accusato un problema al polpaccio nel corso della sessione di allenamento di lunedì 25. Per lui, un "risentimento muscolare al soleo della gamba destra ". Una perdita significativa in mezzo al campo, considerando che il calendario dell'Inter - già reduce dal successo interno sul Genoa - ha ora in programma il match contro la Lazio valido per i quarti di finale di Coppa Italia previsto per il 25 febbraio a San Siro e la trasferta al Maradona dell'1 marzo - sfida seguita a sua volta dall'andata degli ottavi di Champions contro il Feyenoord di mercoledì 5 - . Il giocatore salterà dunque l'appuntamento con i biancocelesti, rimanendo in dubbio anche per lo scontro diretto contro il Napoli.