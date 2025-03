Inter, le condizioni di Dimarco

Il club nerazzurro ha diramato un comunicato con le condizioni del proprio calciatori dopo aver effettuato i test del caso: "Federico Dimarco si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra. La sua situazione sarà rivalutata nei prossimi giorni". Dimarco era uscito al 51' lasciando posto a Pavard durante la gara con il Napoli: un problema che lo costringerà sicuramente a saltare l'andata degli ottavi di finale di Champions contro il Feyenoord di mercoledì, il match di campionato col Monza in programma sabato e anche la sfida di ritorno contro gli olandesi, che si giocerà a San Siro martedì 11 marzo. Il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi difficilmente riuscirà ad averlo a disposizione per il successivo big match di campionato contro l'Atalanta del 16 marzo: fossero confermate queste tempistiche, Dimarco tornerebbe in campo per l'Udinese, e dunque dopo la sosta nazionali, saltando anche le gare di Nations League con l'Italia.

Feyenoord-Inter, la designazione arbitrale

Per la gara col Feyenoord di dopodomani è stato intanto designato l'arbitro: il fischietto sarà Espen Eskas. Toccherà dunque al norvegese dirigere la gara di andata degli ottavi di finale di Champions League, che si giocherà questo mercoledì alle ore 18.45 al 'De Kuip' di Rotterdam. A coadiuvarlo gli assistenti, suoi connazionali, Jan Erik Engan e Isaak Elias Bashevkin. Il quarto uomo sarà invece Sigurd Kringstad, al Var il tedesco Christian Dingert ed il portoghese Tiago Martins.