Billing strozza in gola l'urlo di gioia di Inzaghi: l'Inter non passa a Napoli!

Conte, che deve fare i conti con l'assenza pesantissima di Anguissa, non si fida di Billing: gioca Gilmour con Lobotka e McTominay. Spinazzola e Politano sugli esterni, Lukaku-Raspadori davanti. Inzaghi parte con la formazione tipo, poi trema al decimo minuto: Calhanoglu crolla a terra dopo uno scontro con McTominay, si scaldano Asllani e Zielinski ma il turco sembra in grado di continuare. Rrahmani stende Thuram da dietro, Doveri lascia continuare per il vantaggio e poi a gioco fermo non estrae un giallo doveroso per il difensore, con Lautaro che insegue il direttore di gara per una ventina di metri chiedendo l'ammonizione. Ancora Rrahmani su Barella al quarto d'ora, maniere dure al Maradona con Doveri che continua a usare un metro permissivo, anche Bastoni scampa al cartellino trattenendo Politano lanciato in velocità.

Dimarco, gioiello su punizione e spina nel fianco. Il Napoli non passa

La prima occasione vera la crea la squadra di Conte - Lukaku per McTominay in spaccata in area, Martinez controlla in tuffo sul primo palo - ma è l'Inter a colpire spietata alla prima chance, punizione dai venti metri di Dimarco direttamente sotto l'incrocio, sinistro pazzesco che Meret può solo guardare infilarsi in porta. È il 22', i nerazzurri sembrano avere in mano la gara, gli azzurri ci mettono un po' a riprendersi dalla botta ma a partire dalla mezz'ora è tanto, tanto Napoli: rovesciata di Raspadori, conclusione al volo di Lukaku, Raspadori che prima dribbla il portiere avversario e poi si lascia sfuggire il pallone, ancora il numero 81 che prova il tiro, deviato in angolo. La squadra di Inzaghi è alle corde ma regge fino all'intervallo tenendosi stretta il preziosissimo vantaggio - un mani di Dumfries in area non viene punito, Bastoni si supera su Lukaku in area piccola - e sfiorando anche il raddoppio: Dimarco è una spina nel fianco, solo Buongiorno alla disperata gli nega il diagonale della doppietta nel recupero.