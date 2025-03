Nico Paz-Inter, la corte continua: Zanetti a cena con il papà del talento Como

Metti una cena con Pablo, compagno di nazionale ai mondiali di Francia nel 1998, tra ricordi, aneddoti sui vecchi compagni e quant'altro. Però se dall'altra parte del tavolo c'è l'uomo che più di tutti lavora all'Inter per portare il figlio Pablo in nerazzurro, le prospettive cambiano. E così non ci si può sorprendere se Javier Zanetti abbia fatto pure due chiacchiere con l'amico Pablo sul talento che il Real ha parcheggiato al Como. Nico l'aveva ammirato pure sabato a Como contro il Venezia e ieri sera è andato un scena il nuovo capitolo del corteggiamento. Per quello, va ricordato, che è il primo obiettivo di Simone Inzaghi per l'Inter che verrà.