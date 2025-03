Marotta ha trasformato l'Inter nella Juve: "Triplete? Lotteremo fino alla fine"

A tutto Giuseppe Marotta . Il presidente dell' Inter , intervistato da Sky Sport, ha analizzato quella che è la situazione vissuta attualmente dal club. Il massimo dirigente nerazzurro, dopo il successo sull'Atalanta , ha parlato della stagione in corso e la possibilità Triplete , essendo la squadra ancora in corsa in Coppa Italia, Champions League e campionato. Una corsa per la quale Marotta ha utilizzato una dicitura che riporta alla sua esperienza alla Juve , ovvero il 'fino alla fine'. Tra i temi trattati anche il prossimo mercato e il possibile rinnovo di Simone Inzaghi .

Marotta e il Triplete Inter. E quel 'fino alla fine'...

Così Marotta sul momento dell'Inter. "Sicuramente è un momento felice, ma con un grande e sano realismo. Sappiamo di affrontare questi due mesi che mancano alla fine della stagione, prima della prosecuzione col Mondiale per Club, avendo delle competizioni in cui siamo presenti da protagonisti, e lo vogliamo essere perché è la nostra storia che ce lo dice. Ci sono i nostri meriti, a partire dall'allenatore che si è comportanto ancora una volta in modo eccellente, poi la squadra, la società, i tifosi: c'è un clima veramente propositivo per poterci magari aspettare di arrivare al fotofinish nelle migliori condizioni".

Il discorso 'Triplete' viene fuori sempre più spesso, ma Marotta in merito afferma: "Di Triplete non parlo sicuramente, parlo invece del fatto che il dirigente o lo sportivo in generale, che sia allenatore, giocatore o il tifoso stesso, deve essere sempre ambizioso. L'ho sempre detto, l'ambizione nell'ambito sportivo non è sinonimo di arroganza o presunzione, ma è un atto valoriale che secondo me ha un'importanza notevole perché ti fa dare di più di quelle che possono essere le tue possibilità nell'ambito motivazionale. All'Inter siamo tutti professionisti preparati e allenati a dover competere con pressioni più forti, ma dobbiamo competere fino alla fine. L'importante è esserci nel momento giusto, noi nel momento giusto ci siamo, poi se ci saranno altri più bravi di noi, come dico sempre, ci inchineremo e faremo i complimenti".