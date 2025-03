Marotta non dimentica il passato: "All'Inter ho portato i valori della Juve"  

Marotta e il senso di appartenzenza Juve

"In ogni squadra in cui sono stato ho cercato sempre di far tesoro di tutti gli insegnamenti. In particolare alla Juventus ho imparato il senso di appartenenza e la cultura della vittoria - ha ammesso Marotta -, valori che ho portato anche all’Inter. I grandi campioni in Italia non ci sono più, ma ci sono tantissimi nuovi grandi talenti. Per il calcio e lo sport italiano possiamo fare molto di più, ci mancano però gli stadi e i centri dove praticare lo sport a tutti i livelli”. La scuola bianconera che grande impronta per crescere e diventare il numero uno in Italia: il presidente e dirigente nerazzurro lo ha ribadito e ancora si porta dietro gli insegnamenti di quegli anni gloriosi.