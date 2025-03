Calhanoglu pigliatutto: "Inter, voglio Champions League e Pallone d'Oro!"

Hakan Calhanoglu vuole tutto. Questo il messaggio che il centrocampista dell'Inter ha lanciato nell'intervista rilasciata a Sport Mediaset dopo il successo con la sua Turchia per 3-0 sull' Ungheria , un match nel quale anche il 20 nerazzurro è andato in gol . Il classe 1994 ha parlato della possibilità di vincere ancora Serie A, Coppa Italia e Champions League , non nascondendo l'ambizione di vincere anche a livello personale il trofeo più ambito di tutto, ovvero il Pallone d'Oro .

"Inter, Voglio Champions e Pallone d'Oro"

Così Calhanoglu: "Speriamo di vincere tutto. Sicuramente noi proviamo a rappresentare l'Inter nel migliore dei modi, abbiamo un'enorme responsabilità, lo sappiamo. In Italia ho già vinto tutto, il mio obiettivo è vincere la Champions. Il mio sogno, dato che due anni fa abbiamo perso la finale è tornarci in finale e vincerla. E magari vincere anche il Pallone d'Oro. Poi alzare ancora lo Scudetto è un'altra roba importante. Asllani dice che sono un riferimento per lui? Lo ringrazio. Noi siamo sempre lì, quelli con più esperienza stanno aiutando gli altri. Kri ha un enorme talento, ha le qualità per giocare nell'Inter. Sicuramente non è facile per lui, ma lo stiamo aiutando, lui merita di più. Quando ha avuto spazio, ha fatto il suo lavoro. Deve continuare così".

Calhanoglu: "No al Bayern? Ecco il motivo"

Calhanoglu ha parlato anche del rapporto coi tifosi nerazzurri, un legame così forte che lo hanno spinto a rifiutare una importantissima offerta la scorsa estate, quella del Bayern Monaco che l'Inter sfiderà proprio nei quarti di finale di Champions: "Mi hanno alzato non solo come giocatore, ma anche come persona, sono maturato di più. Li ringrazierò sempre, quello che fanno, non solo per me, ma per noi, è inspiegabile. Si può solo vivere. Io sto vivendo un momento bellissimo, i nostri tifosi sono incredibili, ti danno a San Siro un'enorme forza e noi vogliamo regalare loro qualcosa di importante. Se è per loro che non sono andato al Bayern Monaco la scorsa estate? Sì!".