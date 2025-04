Frattesi in lutto, il commovente addio alla nonna: "Un giorno..."

Davide e Chiara Frattesi, i gesti social per la morte dell'amata nonna

Frattesi non ha mai nascosto il legame speciale con la nonna, tanto da volerla accanto anche nei momenti più importanti della sua carriera, come la festa per la seconda stella ottenuta dall'Inter. In diverse occasioni aveva lasciato intendere che stava vivendo un momento difficile sul piano personale: già dopo le partite contro Lecce e Udinese aveva parlato di problemi familiari legati alla salute della nonna, chiedendo scusa per le sue prestazioni altalenanti. "Quanto tempo è passato nonnì... Da Fidene a Milano, da Castel Giubileo a San Siro... La verità è che se una persona ci crede sempre in ogni momento, alla fine ce la fa. Ci tengo a ringraziare tutta la mia famiglia", aveva scritto in passato Frattesi alla nonna. Ed ancora: "È stato un mese un po' particolare perché mia nonna non sta tanto bene. Avevo la testa altrove". Anche le parole di Chiara Frattesi hanno aggiunto malinconia al delicato momento: "Tutte le foto del mondo non basterebbero a colmare la tua mancanza, tutte le parole del mondo non basterebbero per dirti quello che provo ma nel mio cuore hai un posto importante che mai nessuno leverà. Tu sai, ti parlo nei sogni e nei desideri che esprimo. Non dirò altro perché quello che provo per te lo dirò guardando il cielo, mi manchi ora e per sempre. Dai un bacio a nonno da lassù". Frattesi ha ricondiviso un video che lo ritrae mentre balla con l'amata donna, scrivendo: “Questi eravamo noi”.