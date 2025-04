"Inzaghi da rivalutare senza Scudetto Inter! Allegri con la Juve..."

Inter in lotta per tutto: i nerazzurri continuano a sognare il Triplete bis. Stasera la gara d'andata dei quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco , tra due settimane il ritorno della semifinale di Coppa Italia e attualmente primo posto in Serie A a 7 giornate dalla fine. Ma se le cose in campionato non dovessero andare come sperato, la narrazione sui nerazzurri cambierebbe? A dire la sua è Marco Parolo , facendo un parallelismo con... la Juve di Massimiliano Allegri .

"Inter senza Scudetto? Allegri con la Juve..."

Durante l'ultima puntata di Step on Football, condotta da Valon Behrami e proprio da Parolo, la questione sollevata era: come giudicare l'Inter in caso di raggiungimento della finale di Champions League ma con la non vittoria dello Scudetto? L'ex centrocampista della Lazio, che ha avuto proprio Simone Inzaghi come tecnico in biancoceleste, dice la sua facendo un parallelismo con Allegri, due volte finalista Champions, vincendo comunque gli Scudetti di quegli anni: "Allegri ha fatto lo stesso, è arrivato due volte in finale di Champions. Le ha perse? Si, ma i campionati? Li ha vinti. Che il campionato fosse di un altro livello non c'entra, li ha vinti. Ragazzi ma non è che questa Inter sia così distante da quella Juve".

Quando gli viene detto che non è una questione di Inter e Juve ma del livello delle rivali che oggi sarebbe più alto rispetto a quello degli anni di Allegri, Parolo risponde: "Ok le altre ti danno fastidio, ma sulla carta in campionato sei la favorita. Prendi i 4 anni (di Inzaghi, ndr), in questi 4 anni l'Inter è stata la favorita e ogni anno sempre di più perché acquisiva sicurezza e consapevolezza, ha i giocatori. Quanti Scudetti hai vinto? Uno, e hai fatto una finale di Champions. Se non vince questo campionato verrebbe rivalutato un po' secondo me".