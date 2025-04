Diretta Bayern Monaco-Inter ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - Archiviato il 2-2 in campionato al Tardini contro il Parma, arrivato tra l'altro dopo aver chiuso il primo tempo avanti 2-0, l'Inter vola in Germania dove alle ore 21 affronta il Bayern Monaco all'Allianz Arena nell'andata dei quarti di finale di Champions League. Chiuso al quarto posto in maxi girone da 36 squadre, i nerazzurri di Simone Inzaghi hanno liquidato la pratica Feyenoord agli ottavi battendo gli olandesi 2-0 a Rotterdam e 2-1 al Meazza. Più complicato, invece, il percorso dei bavaresi che, finiti fuori dalle prime otto, hanno dovuto disputare i playoff dove hanno superato, a fatica, i Glasgow Rangers, conquistando la qualificazione all'ultimo secondo grazie al sigillo di Alphonso Davies. Agli ottavi, poi, gara a senso unico nel "derby" contro il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, sconfitto con un punteggio complessivo di 5-0: 3-0 all'andata a Monaco di Baviera e 2-0 al ritorno in casa delle Aspirine. Il tecnico dei tedeschi, Vincent Kompany, deve fare i conti con una lunga lista di infortunati. Mercoledì 16 aprile alle ore 21 si disputerà il secondo round a San Siro, con la vincente che affronterà poi in semifinale una tra Barcellona e Borussia Dortmund.