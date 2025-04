Mani Dumfries e l'esposto Barcellona: chi è l'arbitro di Inter-Bayern

L'arbitraggio del ritorno del quarto di finale di Champions League tra Inter e Bayern Monaco è stato affidato al fischietto sloveno di Slavko Vincic. Il direttore di gara ha già arbitrato la squadra di Simone Inzaghi tre anni fa nella vittoria per 1-0 contro il Barcellona (gol di Calhanoglu): in quell'occasione il club blaugrana aveva fatto un esposto perché non aveva digerito l'operato dello sloveno. Nel dossier che il Barcellona aveva preparato in vista dell'esposto, c'era il brutto fallo di Calhanoglu su Busquets che poteva meritare il rosso diretto. Ma c'erano soprattutto altri due episodi: l'annullamento del gol di Pedri per un fallo di mano di Ansu Fati e il mancato rigore nel tempo di recupero per il mani di Dumfries, in questo caso perdonato da arbitro e Var. L'ultimo precedente con una squadra italiana, invece, riguarda una delle serate peggiori della stagione della Juventus. Vincic ha infatti arbitrato il match di ritorno tra Psv e bianconeri che ha sancito l'eliminazione della Vecchia Signora dalla Champions.