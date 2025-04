Infortunio Thuram, l'Inter trema: esito esami e tempi di recupero

Negli occhi dei tifosi interisti c'è ancora il sacrificio "fisico" di Marcus Thuram contro il Bayern Monaco. Tanta corsa e un dispendio di energie enorme per garantire il passaggio del turno per la sua Inter. Una partita che però sembra essergli costata cara: uscito acciaccato dalla gara contro i tedeschi, gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto nelle scorse ore hanno evidenziato un affaticamento agli adduttori della coscia sinistra. Un infortunio che mette in difficoltà Simone Inzaghi in un finale di stagione "infuocato".