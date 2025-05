Lucio vivo per miracolo: camino esploso in faccia, ustioni terribili

Brutte notizie per Lucio , ex difensore brasiliano protagonista nell' Inter del triplete e con una breve parentesi anche alla Juventus . Secondo quanto riportato da Globo, il classe 1978 sarebbe attualmente ricoverato in un ospedale privato di Brasilia per delle ustioni subite dopo un grave incidente domestico che sarebbe potuto finire in tragedia.

Lucio ricoverato per ustioni, le condizioni

L'ospedale in cui è stato ricoverato Lucio ha fornito un primo bollettino in cui si fa sapere che l'ex difensore è comunque stabile e cosciente: "L'ospedale di Brasilia comunica che Lucimar Ferreira, "Lucio", ex difensore della nazionale brasiliana di calcio, è stato ricoverato giovedì (15) in ospedale per ustioni. Il paziente è stabile, cosciente e sotto le cure di un team multidisciplinare; riceve monitoraggio medico specializzato per il trattamento delle ustioni".