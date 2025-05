Clamoroso, Inzaghi via dall’Inter è possibile! “È fatta, firma dopo la Champions a cifre irreali”

MILANO - L’Al-Hilal non demorde. Anzi, in Arabia Saudita sono convinti che il pressing di Fahad Bin Nafel iniziato a metà aprile e proseguito nelle ultime settimane grazie anche ad alcuni suoi collaborati rimasti a Milano, porterà a un risultato clamoroso. Ovvero, l’ingaggio di Simone Inzaghi come futuro allenatore. Non solo per la prossima stagione, ma già dal primo giugno, il giorno successivo alla finale di Champions contro il Psg, quando il tecnico piacentino sarebbe atteso a Riad per firmare il ricchissimo contratto da oltre 20 milioni netti a stagione per poi guidare la squadra già negli Stati Uniti nel Mondiale per club, dove l’Al-Hilal se la vedrà nel girone H con Real Madrid, Salisburgo e Pachuca.