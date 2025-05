Inter, da Marotta a Inzaghi il rospo Lazio non va giù: tutto chiuso

Dopo il 2-2 subito al 90' con il rigore di Pedro , l'Inter ha deciso di non presentarsi con i propri tesserati davanti ai media. Una scelta clamorosa quella del club nerazzurro che sembra non aver mandato giù la beffa del pari allo scadere che non ha permesso il controsorpasso sul Napoli a 90' dal termine. Nel match di San Siro anche le scelte arbitrali e del Var, soprattutto sul penalty allo scadere per la Lazio, sono state effettuate correttamente, ma la società ha deciso di non mandare Simone Inzaghi e nessun altro rappresentante a parlare con stampa e tv.

Inter, gli episodi arbitrali

Una delle motivazioni potrebbe essere che nel concitato finale Simone Inzaghi ha ricevuto un cartellino rosso, mostrato anche a Baroni della Lazio, dall'arbitro Chiffi che già in un altro precedente aveva spedito il tecnico nerazzurro negli spogliatoi con anticipo. Marotta ha dunque deciso di non mandare alcun tesserato a parlare con i media per non incorrere in pericolose squalifiche. C’è tanta alterazione per gli episodi arbitrali delle ultime giornate: dalla rimessa di Bologna al rigore non assegnato a Bisseck contro la Roma (con mancato intervento del Var). Questi gli episodi più recenti, ma dietro c’è tanto altro.