Rigore contro l'Inter, Barella disperato a Chiffi: "Mi sto giocando la vita"

Nel serrato testa a testa per lo Scudetto tra Inter e Napoli, non potevano mancare le polemiche arbitrali. Al centro delle discussioni, il calcio di rigore assegnato alla Lazio nella sfida contro i nerazzurri, per un tocco di braccio di Yann Bisseck in area. Una decisione che ha scatenato l’ira dei nerazzurri - in silenzio stampa nel post gara -, in un contesto già teso alla vigilia per via della scelta dell’arbitro Guida, della sezione di Torre Annunziata, come AVAR. L’episodio è stato analizzato in dettaglio da Open VAR, il format di Dazn che mostra in tempo reale le comunicazioni tra campo e sala VAR.