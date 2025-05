"Che gufata!": Napoli, il messaggio per la Champions Inter scatena i tifosi

I messaggi di Inter e Napoli

Questo il messaggio pubblicato dall'Inter: "Complimenti al SSC Napoli per la conquista dello Scudetto". Un messaggio a cui il club partenopeo ha prontamente risposto con un in bocca al lupo per la sfida dei nerazzurri contro il Psg di Luis Enrique, che il 31 maggio all'Allianz Arena proverà a mettere per la prima volta nella sua storia le mani sulla Coppa dalle grandi orecchie, inseguita da quasi 15 anni a suon di miliardi (2,28 miliardi la somma investita sul mercato da quando Al-Khelaifi da quando nel 2011 si è insediato a Parigi). Così come gli uomini di Inzaghi proveranno a riscattare il ko di Istanbul contro il City e a conquistare l'ultimo titolo rimasto dopo il secondo posto in Serie A e l'eliminazione in Coppa Italia. Così quindi il Napoli si augura un ritrovato trionfo italiano in Champions: "I grandi successi si misurano anche dal valore degli avversari. È stata una corsa avvincente. Un grande in bocca al lupo per la prossima settimana!". E il messaggio del club partenopeo non ha tardato a fare il giro del web, con i tifosi partenopei e non solo che hanno ironizzato su una possibile "gufata" per l'ultimo impegno della formazione di Inzaghi.