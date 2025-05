Ernesto Pellegrini è morto: lo storico presidente Inter aveva 84 anni

Lutto nel mondo del calcio: è morto all'età di 84 anni Ernesto Pellegrini, presidente dell'Inter dal 1984 al 1995 . Un dolore enorme per tutti gli appassionati e in particolar modo per la società nerazzurra, impegnata stasera alle 21 all'Allianz Arena di Monaco di Baviera nella finale di Champions League contro il Psg. Secondo quanto si apprende a causare la morte sarebbe stata un'infezione polmonare.

Ernesto Pellegrini e i trionfi con l'Inter

Dopo una prima esperienza nel calcio quale presidente dell'Alcione, nel gennaio 1984 Ernesto Pellegrini acquista l'Inter da Ivanoe Fraizzoli per una decina di miliardi di lire, diventandone il diciassettesimo presidente. Sotto la sua gestione vennero acquistati i tedeschi Rummenigge, Matthäus, Klinsmann e Brehme. Nel 1988-89, sotto la guida di Giovanni Trapattoni, la squadra macina gli avversari e vince il tredicesimo scudetto passato alla storia come "lo scudetto dei record": Zenga e compagni conquistano 58 punti in 34 partite (allora la vittoria valeva solo 2 punti). In quella stagione arriva anche la Supercoppa italiana mentre nel 1991, dopo ventisei anni senza vittorie in Europa, ecco la Coppa Uefa battendo in finale la Roma. Poi il bis nel 1994 superando stavolta il Salisburgo. Nel febbraio 1995 l'addio, con la cessione delle quote azionarie della società a Massimo Moratti.