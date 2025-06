Inter, il dopo Inzaghi: Fabregas il preferito, Motta in quota. E Bastoni dice no

Inter, con Fabregas rilancio per Nico Paz

Piuttosto, con Fabregas in panchina, l’Inter senza dubbio farà un nuovo tentativo per Nico Paz. Il fantasista argentino è stato plasmato a Como dal tecnico spagnolo, però il Real Madrid sta seriamente pensando di sfruttare le recompra e riportarlo in Spagna perché Xabi Alonso vorrebbe averlo con sé al Mondiale per club. Il traffico dalla trequarti in su a Madrid è però alto e quindi il giocatore, che da mesi “flirta” con Javier Zanetti, potrebbe non essere insensibile alla corte di un’Inter con Fabregas in panchina. Non sarà semplice, anzi, probabilmente impossibile, ma l’Inter un tentativo lo farà. Che sia poi difesa a tre o quattro, il gioco di Fabregas - ma anche di De Zerbi, per dire - necessiterà di qualche esterno offensivo. Difficile pensare si possa ripartire dai soli Luis Henrique e Zalewski. Nico Paz, nell’eventualità, potrebbe essere anche una soluzione a destra, così come Valentin Carboni che al Mondiale per club tornerà a riassaporare il campo dopo il brutto infortunio e verrà valutato dal nuovo allenatore. A centrocampo, dove è stato preso Sucic, potrebbe cambiare il destino di Frattesi e Asllani, così come di Mkhitaryan, fedelissimo di Inzaghi (potrebbe smettere?). Di certo l’Inter avrà però una richiesta per il nuovo tecnico: non andrà smontata la coppia Lautaro-Thuram. L’argentino potrebbe giocare qualche metro dietro il francese, ma i due sono uno dei punti di forza da cui l’Inter ripartirà. Andranno aggiunti poi almeno due attaccanti (Hojlund e Bonny i preferiti), considerando le uscite di Arnautovic, Correa e forse Taremi. In questo senso, occhio a Pio Esposito: con lo Spezia in A, sarebbe stato prestato ancora ai liguri, ma ora chissà che non possa rimanere ad Appiano.