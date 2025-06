Inter, Ausilio a Londra buco nell'acqua: Fabregas lo scarica in diretta, "Credo nel progetto Como"

Un matrimonio che sembra non destinato a realizzarsi. Parliamo di quello tra Cesc Fabregas e l' Inter , con il tecnico spagnolo corteggiato dai nerazzurri per la panchina dopo l'addio di Simone Inzaghi . Secondo le ultime indiscrezioni il direttore sportivo Piero Ausilio sarebbe pronto a recarsi a Londra per convincere lo spagnolo ad accettare la corte nerazzurra. Ma se il numero uno del Como Mirwan Suwarso è stato chiarissimo sulla volontà di trattenere il proprio tecnico , pure lo stesso Fabregas sembrerebbe orientato a voler rimanere con i lariani , viste le ultimissime dichiarazioni rilasciate.

Fabregas, niente Inter? "Credo nel progetto Como"

Nel panel 'Un gioco meraviglioso in una location meravigliosa' sul palco di 'SXSW London', si parla del progetto Como: presenti sia il presidente Suwarso che lo stesso Fabregas. A margine dell'evento, dopo le parole perentorie del numero 1 del club, sono arrivate le dichiarazioni dell'allenatore spagnolo: "Ho cominciato con questo club perché pensavo a un progetto a lungo termine. Non voglio terminare la mia carriera in una società dove c'è un progetto 1-2 anni per poi finire il tutto. Credo tanto nel progetto del Como, un progetto sul lungo periodo: sono arrivato qua da calciatore e sono davvero felice, perché c'è la possibilità di lavorare nel modo che desidero. Abbiamo stessa ambizioni, e stessi obiettivi e stessa visione, che è quella di arrivare quanto più in alto possibile. Siamo diventati realmente una buona squadra, in una piccola città e in un piccolo club, perché siamo ancora un piccolo club, ma con enormi ambizioni future".