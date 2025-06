L'Inter annuncia Sucic ma ai tifosi non interessa: "Vogliamo Mourinho", "riprendete Mancini"

Primo colpo dell' Inter nell'inedita finestra di mercato pre Mondiale per Club . I nerazzurri hanno ufficializzato l'acquisto di Petar Sucic , centrocampista croato classe 2003 che arriva a titolo definitivo dalla Dinamo Zagabria . Ma l'annuncio che tutti i tifosi interisti attendono è quello dell'allenatore: appare tramontata la pista che porta a Cesc Fabregas , e così al post social del club per il nuovo acquisto è arrivata un'ondata di commenti sulla situazione panchina.

Sucic-Inter, ma i tifosi invocano l'allenatore

Sucic è un nuovo giocatore dell'Inter, dunque, e potrà mettersi in mostra al nuovo Mondiale per Club. Ma a disposizione di quale allenatore ancora non è dato saperlo. Al post della società sul suo arrivo, si susseguono commenti come "Le prime parole di Susic: Non vedo l'ora di mettermi a disposizione di Mister... Ah già..." e come "Qualcuno che lo conosce sa dirmi se è bravo come allenatore?". C'è chi ironizza scirvendo "Un po’ giovane come allenatore ma c’è fiducia", c'è anche ci coglie l'occasione per invocare un ritorno in panchina.

Più di qualcuno rivuole Josè Mourinho, tra gli altri c'è chi posta una foto dello 'Special One' con scritto "Cosa aspettate ad annunciarlo?", mentre altri invocano il Roberto Mancini Ter all'Inter, come chi pubblica un suo scatto passato con tanto di "Vi prego" rivolto alla società nerazzurra. Sucic primo acquisto del club, ma l'attesa dei tifosi, tra ironia e realtà, è tutta per la scelta del nuovo allenatore dopo l'addio di Simone Inzaghi, presto nuovo tecnico dell'Al Hilal.