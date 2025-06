Marotta: Inter, Urawa da battere assolutamente. Già col Monterrey mezzo passo falso...

Marotta: "Bonny ci interessa"

Queste le parole del presidente nerazzurro: "Calhanoglu è qui con noi. Poi una cosa sono i rumors, che partono magari da altre fonti - ha dichiarato ai microfoni Mediaset - ma in questo momento non abbiamo avuto richieste ufficiali da nessuno. Pertanto Calhanoglu è un giocatore a tutti gli effetti dell'Inter". E ancora: "Calhanoglu non ha dato alcun segnale di malessere, siamo sempre in contatto con lui, ora e' infortunato ma mostra sempre rispetto e professionalità - ha aggiunto a Dazn prima del fischio d'inizio di Inter-Urawa Red Diomonds, gara valida per la seconda giornata del Mondiale per Club - . Sono voci da calciomercato ingrandite da questo torneo in corso. Finora non ha manifestato alcuna volontà di andare via". Marotta ha poi confermato l'interesse per l'attaccante in forza al Parma Bonny, che ha chiuso la stagione con un bilancio complessive di 38 presenze, 6 reti e 4 assist. "E' un giocatore che è dentro nel nostro taccuino, ma non abbiamo ancora negoziato in modo approfondito e lo faremo con calma. E' da vedere la volontà del Parma, ma non nascondo che interessa. L'Urawa? E' una partita da vincere assolutamente dopo il mezzo passo falso della partita di esordio". ha concluso.