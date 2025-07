Frattesi operato, la nota Inter: come sta e tempi di recupero

Futuro e tempi di recupero

Se il recupero dovesse procedere per il verso giusto, Frattesi potrebbe tornare tra 20/30 giorni. Salvo sorprese l'italiano non sarà dunque a disposizione per l'inizio del raduno dell'Inter, fissato per sabato 26 luglio ad Appiano Gentile. L'obiettivo sarà essere al 100% per la prima giornata di campionato sabato 25 agosto a San Siro contro il Torino. Un campionato che il classe '99 spera di vivere da protagonista, dopo il minutaggio non elevato delle sue prime 2 stagioni in nerazzurro sotto la gestione Inzaghi. Il nuovo tecnico Cristian Chivu sembra puntarci, a tal punto che secondo Sky Sport il giocatore è destinato alla permanenza.