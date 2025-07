Marotta: "Calhanoglu, nessun caso. Fantomatiche richieste mai arrivate all'Inter"

Marotta e il futuro di Calhanoglu

“Io non vorrei che diventasse un caso quando caso non è, anche nel rispetto del ragazzo e dell’Inter”, ha dichiarato Marotta, evidenziando come le continue voci di mercato su Calhanoglu rischino solo di destabilizzare l’ambiente senza alcun fondamento concreto. Poi ha aggiunto: “Siamo davanti a queste richieste fantomatiche dalla Turchia che però a noi non arrivano mai. Mai arrivato niente”, ha ribadito con fermezza. Il club a tal proposito attende il rientro del regista turco a giorni: “Aspettiamo Calhanoglu il 23. Parliamo sempre con lui, non ha mai manifestato la volontà di andare via”. Parole nette, ma il mercato è lungo. Infine, un passaggio anche su Ademola Lookman, esterno dell’Atalanta che piace ai nerazzurri, che avrebbero già trovato un accordo con il calciatore. Marotta, con il consueto pragmatismo, ha chiuso così: “Ne parliamo prossimamente”.

Marotta ribadisce: "Calhanoglu parlerà presto"

Il presidente nerazzurro ha poi ribadito le intenzioni per il futuro del centrocampista "I turchi sono allegorici, noi Hakan Calhanoglu lo sentiamo sempre, ma lui sta zitto. Quando arriverà lo faremo parlare… Calhanoglu non ha mai manifestato la volontà di andare via e noi il 23 luglio lo aspetteremo qui al raduno. Chiaro che ci parleremo".