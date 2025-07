Calhanoglu-Lautaro, pace fatta! Il capitano Inter chiude il caso

Lautaro-Calhanoglu, cosa era successo e pace fatta

Dopo la sconfitta per 2-0 contro il Fluminense, che ha sancito l’uscita dell’Inter dal Mondiale per Club, Lautaro Martinez aveva scelto di non restare in silenzio. Ai microfoni, il capitano nerazzurro aveva usato toni molto duri, lasciando intendere un malcontento interno allo spogliatoio. “Chi non vuole più stare qui, è giusto che se ne vada. Io do tutto per questa maglia e pretendo lo stesso da chi mi sta accanto" - aveva detto senza giri di parole. Un messaggio chiaro, che aveva fatto rumore nonostante l’assenza di riferimenti diretti. L’attacco, però, era parso destinato a Calhanoglu. Il centrocampista turco non aveva preso parte al torneo per un infortunio muscolare, ma attorno alla sua assenza si erano addensate ombre e voci di mercato, alimentate anche da alcune sue story sui social, come quella famosa con il suo amico barbiere che ormai lo considerava già un giocatore del Galatasaray. Poi però non se n'è fatto nulla ed è emerso un altro club sul centrocampista, il Fenerbahce, rivale per eccellenza dei campioni della Super Lig. Dopo varie settimane di tensione, si è giunti poi a una conclusione: Calhanoglu resta all'Inter e la pace con Lautaro sembra sia stata fatta. Ora tocca dimostrarlo anche in campo.