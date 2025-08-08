Monaco-Inter: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming l'amichevole in tempo reale

MONACO (PRINCIPATO DI MONACO) - È cominciato il contro alla rovescia per l'inizio ufficiale della stagione, con l'Inter che farà il proprio esordio in campionato lunedì 25 agosto alle ore 20.45 al Meazza contro il Torino. Prima della sfida contro i granata che mette in palio i primi punti, però, i nerazzurri di Cristian Chivu giocheranno tre test amichevoli, il primo dei quali stasera alle ore 20 al Louis II contro il Monaco. Dopo il netto 7-2 rifilato alla formazione Under 23, Lautaro e compagni iniziano a fare sul serio: il match contro i francesi, infatti, rappresenta un importante banco di prova per capire a che punto è la squadra e le condizione dei singoli, mentre intanto sul mercato continua a tenere banco il caso Lookman. Dall'altro lato del campo, infatti, la squadra di Adi Hutter è già avanti con la preparazione visto che tra otto giorni esordirà in Ligue 1 con il Le Havre, motivo per cui si prospetta avversario più probante rispetto ai pur giovani e forti ragazzi di Stefano Vecchi. Dopo la sfida contro i monegaschi, prima del debutto in Serie A, l'Inter affronterà il Monza martedì 12 agosto alle 21e l'Olympiakos sabato 16 alle 20.30.