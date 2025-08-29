Tuttosport.com

Frattesi al Newcastle, ok del giocatore e l'Inter apre: la richiesta intrattabile agli inglesi

Clamorosa svolta di mercato nerazzurra: due anni dopo Tonali dal Milan i Magpies vogliono un altro centrocampista, dalla sponda opposta di Milano
Frattesi
Frattesi al Newcastle, ok del giocatore e l'Inter apre: la richiesta intrattabile agli inglesi
Inter

Inter

Tutte le notizie sulla squadra

MILANO - L'Inter si prepara alla seconda giornata di campionato ma sempre con un occhio al mercato, soprattutto in uscita. L'ultimo rumors arriva da Sky Sport dove il club nerazzurro avrebber aperto al Newcastle, che aveva fatto un sondaggio, per la cessione di Davide Frattesi ma ponendo due condizioni: obbligo di riscatto a condizioni semplici e chiusura dell'operazione in tempi stretti. Il club valuta l'ex Sassuolo sui 40 milioni di euro. I Magpies, però, avrebbero proposto un prestito con obbligo di riscatto con condizioni non scontate da raggiungere. Offerta inamovibile da parte del club inglese non gradita dai nerazzurri.

Via Frattesi...per Lookman?

L'Inter ha fatto capire al Newcastle che se vuoel il suo giocatore dovrà assicurarle, e anche in fratta, i 40 milioni di valutazioni cira non banale che potrebeb nascodere una seconda mossa ma in entrata. Infatti non è da escludere che il presidente Beppe Marotta, in caso di fumata bianca con i Magpies, possa tornare sulla pista di Ademola Lookman. L'Inter, infatti, si era "tirata fuori" dalla corsa all'attaccante nigeriano dell'Atalanta, sempre emarginato in casa, ma potrebbe seriamente tornare alla carica negli ultimi giorni di calciomercato. La Dea è sempre stata chiara e rigida nei confronti del giocatore: il prezzo è sui 55 milioni di euro e se non dovessero arrivare offerte congrue Lookman potrebbe restare fuori rosa fino a gennaio o tutta la stagione.

 

 

 

 

