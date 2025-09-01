Lautaro fuori, Bisseck lascia spazi, Barella si complica la vita: pagelle Inter

Pagelle Inter

Sommer 6: Sui due gol dell’Udinese non poteva fare molto.

Bisseck 5: Lascia spazio, lascia altro spazio e Atta punisce l’Inter: altra occasione persa ed episodio decisivo in una sconfitta in cui finisce sul banco degli imputati.

Acerbi 6: Il duello con Davies è tutto fisico e sportellate, lui tiene finché può. Bonny (38’ st) ng

Bastoni 5.5: Ancora lontano dal 100%, sbaglia tanti interventi dove potrebbe essere più deciso.

Dumfries 6: Fa e disfa: segna il gol del vantaggio con movimento sul secondo palo, causa il rigore del pari con un braccio troppo largo.

Barella 5.5: Tocca tanti palloni come al solito, ma si complica spesso la vita e al 1’ della ripresa non sfrutta un pallone prezioso. Zielinski: (38’ st) ng

Calhanoglu 5: Palloni toccati dopo mezzora: 5; dopo un tempo 16; nella ripesa aumenta il ritmo dell’Inter, ma non è che faccia meglio. Esposito (23’ st) 6: Dà peso all’attacco per i minuti finali.

Sucic 5: Riconfermato dopo l’esordio sorprendente, da mezzala sinistra si dimostra meno efficace che a destra, perdendo anche qualche contrasto di troppo. Mkhitaryan (18’ st) 5.5: Non mette un angolo giusto.

Dimarco 6: Oltre a un gol (annullato per fuorigioco di Thuram) che almeno aveva messo, è stato tra i più positivi per quanto fatto. Carlos Augusto: (38’ st) ng

Thuram 5: La cosa più bella del suo match è l’assist per pescare Dumfries; poi un dribbling di troppo nel primo tempo e una chance solo di testa usata male.

Lautaro 5.5: Lavora molto nel recupero palloni, ma è spesso troppo arretrato e fuori dal gioco.

All. Chivu 5.5: Non azzecca alcune scelte iniziali e non riesce a raddrizzarla nemmeno coi cambi.