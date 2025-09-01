Lautaro fuori, Bisseck lascia spazi, Barella si complica la vita: pagelle Inter

Primo ko per l'Inter di Christian Chivu. Dopo la roboante e convincente vittoria per 5-0 alla prima giornata contro il Torino di Marco Baroni, è arrivata la sconfitta casalinga contro l'Udinese di Runjaic. Al vantaggio nerazzurro siglato da Dumfries al 17' su assist di Thuram, hanno risposto Davis su rigore ed Atta, su assist dell'attaccante inglese. I bianconeri scavalcano l'Inter in classifica proprio grazie alla vittoria raccolta contro i nerazzurri. Sono quattro adesso i punti in classifica per l'Udinese, a seguito del pareggio rimediato contro il Verona alla prima giornata.
Pagelle Inter
Sommer 6: Sui due gol dell’Udinese non poteva fare molto.
Bisseck 5: Lascia spazio, lascia altro spazio e Atta punisce l’Inter: altra occasione persa ed episodio decisivo in una sconfitta in cui finisce sul banco degli imputati.
Acerbi 6: Il duello con Davies è tutto fisico e sportellate, lui tiene finché può. Bonny (38’ st) ng
Bastoni 5.5: Ancora lontano dal 100%, sbaglia tanti interventi dove potrebbe essere più deciso.
Dumfries 6: Fa e disfa: segna il gol del vantaggio con movimento sul secondo palo, causa il rigore del pari con un braccio troppo largo.
Barella 5.5: Tocca tanti palloni come al solito, ma si complica spesso la vita e al 1’ della ripresa non sfrutta un pallone prezioso. Zielinski: (38’ st) ng
Calhanoglu 5: Palloni toccati dopo mezzora: 5; dopo un tempo 16; nella ripesa aumenta il ritmo dell’Inter, ma non è che faccia meglio. Esposito (23’ st) 6: Dà peso all’attacco per i minuti finali.
Sucic 5: Riconfermato dopo l’esordio sorprendente, da mezzala sinistra si dimostra meno efficace che a destra, perdendo anche qualche contrasto di troppo. Mkhitaryan (18’ st) 5.5: Non mette un angolo giusto.
Dimarco 6: Oltre a un gol (annullato per fuorigioco di Thuram) che almeno aveva messo, è stato tra i più positivi per quanto fatto. Carlos Augusto: (38’ st) ng
Thuram 5: La cosa più bella del suo match è l’assist per pescare Dumfries; poi un dribbling di troppo nel primo tempo e una chance solo di testa usata male.
Lautaro 5.5: Lavora molto nel recupero palloni, ma è spesso troppo arretrato e fuori dal gioco.
All. Chivu 5.5: Non azzecca alcune scelte iniziali e non riesce a raddrizzarla nemmeno coi cambi.