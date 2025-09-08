Juve-Inter, Chivu è arrabbiato: ecco il perché  

Sapete perché Chivu è arrabbiato e un filo preoccupato? Perché avrà a disposizione Lautaro Martinez solo 48 ore prima della sfida contro la Juventus. Colpa, si fa per dire, dell'Argentina che giocherà nella notte fra martedì e mercoledì (in Italia sarà l'una) in casa dell'Ecuador, per le qualificazioni al Mondiale sudamericane. Lautaro ha giocato una parte della gara contro il Venezuela e ha fatto anche gol (quello che gli ha consentito di superare niente di meno che Maradona nella classifica cannonieri della nazionale albiceleste) e dovrebbe partire titolare contro l'Ecuador.
Il ritorno di Lautaro Martinez
Poi, finiti i novanta minuti, di corsa a prendere un volo per tornare a Milano, dove - se tutte le coincidenze filano liscio - dovrebbe arrivare nel pomeriggio di giovedì, ovviamente non essendo in grado di allenarsi. Lo farà il giorno dopo, nella seduta di rifinitura, giusto in tempo per partecipare al ritiro prepartita e scendere in campo alle 18 di sabato allo Stadium contro la Juve. Probabilmente non proprio riposato.
Va detto che non è la prima volta che gli capita e ci sono anche dei precedenti molto positivi, in cui, al ritorno di una faticosa trasferta intercontinentale, Lautaro ha giocato e segnato. Quindi Tudor non può stare molto tranquillo, ma ancora una volta le nazionali complicano la vita ai club. A proposito di Tudor, lui in compenso ha già visto rientrare Yildiz, Koopmeiners e Openda, ma ha concesso loro il lunedì di riposo. Riprenderanno ad allenarsi da domani.