Juve-Inter, Chivu è arrabbiato: ecco il perché  

Sapete perché Chivu è arrabbiato e un filo preoccupato? Perché avrà a disposizione Lautaro Martinez solo 48 ore prima della sfida contro la Juventus. Colpa, si fa per dire, dell'Argentina che giocherà nella notte fra martedì e mercoledì (in Italia sarà l'una) in casa dell'Ecuador, per le qualificazioni al Mondiale sudamericane. Lautaro ha giocato una parte della gara contro il Venezuela e ha fatto anche gol (quello che gli ha consentito di superare niente di meno che Maradona nella classifica cannonieri della nazionale albiceleste) e dovrebbe partire titolare contro l'Ecuador.