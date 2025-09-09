Akanji, Chivu ha il suo leader: arrivo ad Appiano e Juve-Inter nel mirino

L’ora della verità si avvicina per l’ Inter di Christian Chivu . Dopo la pesante e inattesa sconfitta casalinga contro l’Udinese , i nerazzurri sono chiamati a reagire nel peggior momento possibile: il Derby d’Italia, in casa della Juventus. Una sfida che vale molto più di tre punti, e che arriva in un momento delicatissimo. Ma a portare una ventata d’ottimismo c’è una novità importante: Manuel Akanji è pronto ad aggregarsi al gruppo e fare il suo primo allenamento ad Appiano Gentile.

Lo svizzero, arrivato a Milano tra mille aspettative e qualche ombra legata al passato, potrebbe rappresentare il rinforzo decisivo per un reparto difensivo in difficoltà. La sua esperienza internazionale, la capacità di impostare da dietro e una velocità che in Serie A può fare la differenza, sono tutte caratteristiche che Chivu spera di poter sfruttare già da domenica.

L'evoluzione con Guardiola e il rifiuto al Milan

Arrivato in Premier League nel 2022 dal Borussia Dortmund, Akanji è stato trasformato da Pep Guardiola in un difensore moderno, camaleontico, capace di adattarsi anche da esterno o da centrocampista aggiunto in fase di costruzione. Un giocatore cresciuto enormemente sotto il profilo tattico e mentale, tanto da essere uno dei protagonisti della cavalcata che ha portato il Manchester City a vincere tutto, inclusa la finale di Champions League proprio contro l’Inter a Istanbul, nel giugno 2023.

Quella notte Akanji la ricorda bene. In molti la considerano ancora una ferita aperta in casa nerazzurra. Ma oggi i ruoli si sono invertiti, e sarà proprio lui a dover contribuire a una rinascita. Come se il destino gli avesse concesso l’occasione di farsi perdonare. Curiosamente, prima di dire sì all’Inter, Akanji aveva rifiutato il corteggiamento del Milan, preferendo la sponda nerazzurra per progetto tecnico e ambizioni. Una scelta che ora dovrà essere giustificata con i fatti.

Akanji verso Juve-Inter: esordio subito? Non impossibile

Sebbene sia appena arrivato, non è da escludere un suo impiego già contro la Juventus. Chivu ci pensa seriamente: la difesa scricchiola, e Bisseck non sta offrendo le garanzie necessarie in partite di questo livello. Lanciare Akanji dal primo minuto in un match così carico di tensione sarebbe un segnale forte, sia allo spogliatoio che all’ambiente. L’ultima parola spetterà ovviamente al campo e agli allenamenti dei prossimi giorni, ma il messaggio è chiaro: l’Inter ha bisogno di leader, e Akanji ha tutto per esserlo. Il Derby d’Italia non aspetta nessuno. E ora, anche lui, è chiamato a vincere una sfida personale.