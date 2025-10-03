Chivu: "Inter, non ho regole. Mischio le carte in allenamento, li voglio incazzati"

Equilibrio difensivo e scelte in attacco

Chivu ha voluto sottolineare i progressi della sua Inter soprattutto nella fase difensiva, considerata la base di partenza per ogni successo: “Abbiamo trovato equilibrio, siamo migliorati sotto questo aspetto. Siamo anche più attenti quando cerchiamo di attaccare. Sono contento, parto sempre dal principio di non subire gol, di essere attenti e organizzati”. Il tecnico ha parlato poi delle scelte in avanti, partendo dal forfait di Marcus Thuram: “Con lo Slavia vedevo lui e Lautaro come coppia capace di creare tanti problemi, ma purtroppo gli infortuni sono dietro l’angolo. Ci dispiace perderlo, fortunatamente non è nulla di grave, serve solo un po’ di tempo”. Sul possibile impiego di Bonny: “Vedremo domani. In questo momento ho solo Lautaro, ho un’idea, ma al 90% ho già deciso chi lo affiancherà”.

Rotazioni, giovani e condizione fisica

Il tecnico ha difeso la scelta di variare molto la formazione: “Sicuro siano venti titolari diversi? A me risultano diciannove. Al netto di questo vi dico che ‘il solito’ non esiste. Faccio quello che reputo giusto nella gestione del gruppo, soprattutto giocando ogni tre giorni. Anche sui portieri: non esiste una regola di uno in Champions e uno in campionato, cambierò in base alle mie sensazioni”. Sulla condizione fisica: “Andando avanti miglioreremo, la squadra si sta allenando bene, anche più di quanto dovrebbe. I ragazzi hanno mostrato subito sensibilità e determinazione”. E infine parole importanti per i giovani: “Diouf ha bisogno di tempo, ma è in crescita. Bonny invece gli manca solo la titolarità, prima o poi toccherà a lui. È un bel giocatore, dà energia e fame dentro il gruppo”.