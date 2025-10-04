Chivu: "Dumfries arrabbiato per il cambio? Deve esserlo. Inter dominante contro la Cremonese"

Nella sesta giornata di Serie A l' Inter travolge per 4 a 1 la Cremonese . I nerazzurri partono forte e al 6' trovano subito il vantaggio con Lautaro Martinez , che scarica in porta un assist Ange-Yoan Bonny , schierato dal 1'. L'Inter spinge, costringendo i grigiorossi di Davide Nicola all'angolo. Al 13' Di Marco tira sugli sviluppi di un corner e trova la deviazione vincente di Akanji. Ma lo svizzero è in posizione irregolare e il gol viene annullato dall'arbitro Feliciani su indicazione del Var. L'Inter non molla, costruisce diverse palle gol nitide e al 38' raddoppia: cross teso di Dimarco e incornata di Bonny che anticipa Silvestri. Al 55' l'Inter trova il 3-0: Dimarco riceve fuori area da Bonny dopo un calcio d'angolo e fa partire un potente diagonale che trafigge ancora una volta Silvestri. Neanche due minuti e arriva il poker. Un errore della Cremonese nel disimpegno difensivo favorisce il recupero palla di Mkhitaryan . L'armeno serve Bonny, grande protagonista della serata, che ha sua volta trova l'accorrente Barella per il 4-0. Il gol della bandiera per la Cremonese lo trova Federico Bonazzoli. Cross dalla destra e tiro a volo dell'attaccante che insacca alle spalle di Sommer. Tre punti fondamentali per l'Inter , che si porta momentaneamente in zona Champions. Al termine del match ha parlato Christian Chivu , il quale ha analizzato quanto messo in mostra dai nerazzurri contro la Cremonese.

Chivu: "Siamo stati dominanti. Possiamo ancora migliorare"

"Per una volta mi prendo quello di buono che abbiamo fatto in campo. Siamo stati dominanti, aggressivi, ordinati e ci siamo anche divertiti. Pazienza per il gol subito: mi porto a casa ottantacinque minuti di grande qualità. Sono contento per il lavoro che i ragazzi stanno facendo". Lo ha dichiarato Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, ai microfoni di Dazn, dopo la vittoria per 4-1 contro la Cremonese. "Possiamo ancora migliorare, ma bisogna essere anche contenti e consapevoli di quello che stiamo facendo. Dopo le ultime settimane riusciamo a dare continuità ai risultati e all'approccio alle partite. Oggi mi ha fatto piacere vedere l'Inter in campo. Bonny? Sono felice per il gol e per la sua prestazione. Dumfries? Fa bene ad essere arrabbiato per il cambio: è una bravissima persona e non vuol dire niente che abbia reagito male oggi al cambio. Chi viene sostituito deve essere incazzato con me, col mondo, con chi gli pare. Un pugno al pallone non significa niente, Denzel è importante per noi, per il calcio, per l'Olanda".

Bonny: "È bello vincere. Chivu? Mi dà fiducia"

L'ex centravanti del Parma ha sostituito quest'oggi l'indisponibile Marcus Thuram dal primo minuto, e sostenere che l'abbia fatto bene è decisamente riduttivo. Bonny ha preso, infatti, parte a tutti i gol dell'Inter - quattro le reti messe a segno dai nerazzurri contro la Cremonese -, mettendo a segno la rete del raddoppio al 38' e servendo tre assist rispettivamente a Lautaro Martinez, Dimarco e Barella. "È bello vincere e trovare continuità. Sono davvero contento di essere riuscito ad aiutare la mia squadra. A Barella come regista gli do sempre dieci come voto. Chivu? Mi dà fiducia ogni giorno e so che se lavoro bene posso avere la possibilità di giocarmi le mie chance in campo". Lo ha dichiarato Ange-Yoan Bonny, attaccante dell'Inter, ai microfoni di Dazn, dopo la vittoria per 4-1 contro la Cremonese.