 Calcio e politica, Inter-Atletico in Libia è una partita speciale: la Coppa della Ricostruzione

BENGASI - L’inusuale amichevole di lusso fra Inter e Atlético Madrid in Libia, denominata “Coppa della Ricostruzione”, va ben al di là del mero aspetto sportivo. Una partita, quella di oggi pomeriggio nel rinnovato Stadio Internazionale del capoluogo della Cirenaica, che è soprattutto un messaggio politico, di pace e responsabilità sociale. Gesto simbolico di grande importanza che riflette la solidarietà di due grandi club internazionali, quali i nerazzurri e i “colchoneros”, con il popolo libico. E tra l’altro una prima volta storica per l’Inter nel Paese nordafricano che fu colonia del Regno d’Italia dal 1912 (Giolitti, Amendola, Badoglio, Graziani, Balbo, ecc.) al 1946. Per la verità, avversario dei nerazzurri avrebbe dovuto essere il Barcellona. Ma la società catalana ha rinunciato a causa di una sovrapposizione d'impegni sportivi e da ragioni organizzative interne, non da valutazioni legate alla situazione in Libia. Già un mese fa il club “blaugrana” aveva proposto d’anticipare la partita di alcuni giorni per questioni sportive e istituzionali legate al concomitante svolgimento di altri eventi programmati a Barcellona nello stesso periodo (gare ufficiali delle squadre giovanili con diversi giocatori che sarebbero stati convocati per impegni internazionali). Il Barça ha ribadito “la volontà di rispettare gli impegni contrattuali” esprimendo disponibilità a valutare una nuova data in futuro compatibilmente con il calendario sportivo internazionale. Fonti libiche hanno confermato che la risoluzione dell’accordo è avvenuta in modo amichevole e costruttivo, con la restituzione integrale delle somme già versate agli spagnoli (si parla di 5 milioni di euro) senza alcuna controversia tra le parti.