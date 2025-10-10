Inter-Atletico Madrid: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming l'amichevole in tempo reale

Un'amichevole di lusso per celebrare gli sforzi profusi dal governo del premier Osama Hammad per la ricostruzione della Libia. Inter e Atletico Madrid, due giganti del calcio europeo, si affronteranno nel nuovissimo Bengasi International Stadium, nel capoluogo dell'est della Libia. In palio la "Coppa della ricostruzione". "Ma ci saranno molti altri eventi in questo stadio grazie allo sviluppo che la città sta vivendo", ha fatto sapere all'Agenzia Italpress Ali Aftita, ministro dello Sport del governo libico dell'est. La scelta di Bengasi, cuore storico e culturale della Cirenaica, non è infatti casuale: la città vuole mostrarsi pronta a ospitare eventi di grande portata, offrendo sicurezza e strutture moderne. La sfida fra nerazzurri e colchoneros rappresenta anche un segnale di apertura e di normalizzazione nel panorama sportivo del Paese e avrà anche un valore diplomatico e culturale, col calcio che si farà ambasciatore di pace e di ripartenza sotto le luci del Mediterraneo orientale. Per la Libia, e per Bengasi in particolare, Inter-Atletico costituirà una vetrina globale e un passo simbolico verso il ritorno alla normalità. I nerazzurri dovranno, ad ogni modo, fare a meno dei calciatori impegnati con le nazionali e con l'influenza di Yann Sommer, che non prenderà parte al match.

SEGUI INTER-ATLETICO MADRID IN DIRETTA SUL NOSTRO SITO

Inter-Atletico Madrid: diretta tv e streaming

L'amichevole tra i nerazzurri ed i Colchoneros andrà in scena questo pomeriggio, ore 18 italiane, al Benghazi International Stadium di Bengasi, in Libia. Il match sarà visibile su Inter TV, canale ufficiale dei nerazzurri presente su Amazon Prime Video. Si potrà, inoltre, assistere alla sfida in streaming attraverso il sito ufficiale della squadra - effettuando l'accesso - e l'app 'Inter Official App', oltre che sul canale YouTube della squadra.

Inter-Atletico Madrid: le probabili formazioni

INTER (3-5-2): J.Martinez; Bisseck, Acerbi, Palacios; Darmian, Diouf, Bovo, Mkhitaryan, Luis Henrique; Bonny, Spinaccè. All. Cristian Chivu.

ATLETICO MADRID (3-5-2): Musso; Pubill, Giménez, Lenglet; Carlos Martín, Gallagher, Koke, Almada, Ruggeri; Griezmann, Jesús Barrios. All. Diego Simeone.