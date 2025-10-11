Thuram infortunato, ansia Inter: niente Roma, speranza Napoli

Il recupero dal guaio alla coscia di Marcus Thuram , avvertito nel secondo tempo della sfida contro lo Slavia Praga sta andando peggio del previsto, fanno sapere in casa nerazzurra. Il decorso procede bene, secondo i piani, ma il calciatore dovrà saltare la partita con la Roma e sarà recuperabile per il 25 ottobre a Napoli per la sfida scudetto contro i partenopei. Assenza pesante per Chivu in vista del big match dell'Olimpico contro i giallorossi di Gasperini che al momento comandano la classifica insieme al Napoli di Conte . Il tecnico nerazzurro conta di poter riavere Marcus nell'altra super trasferta del Maradona contro i partenopei, Bonny e Pio Esposito le soluzioni qualora il francese non dovesse recuperare.

Francia, quanti infortuni

Allarme infortunio anche per Kylian Mbappé, uscito per un problema alla caviglia destra nel secondo tempo di Francia-Azerbaigian, partita valida per le qualificazioni ai Mondiali conclusasi 3-0. Reduce da un infortunio alla stessa articolazione con il Real Madrid, il capitano dei Bleus ha subito due colpi nel corso del match, dopo aver aperto le marcature nel primo tempo, ed è stato costretto ad uscire. L'attaccante salterà la trasferta in Islanda di lunedì prossimo ed è già rientrato a Madrid, dove sperano di recuperarlo prima della ripresa del campionato e della Champions League, che prevede il 22 ottobre una sfida nella capitale spagnola tra i blancos e la Juventus. Mbappè si è aggiunto alla lunga lista degli infortunati della Francia, che comprende quasi tutti gli attaccanti: Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Marcus Thuram e Bradley Barcola.